В Тюменской области досрочно расселили «аварийки»
Тюмень, 31 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум.
Тюменская область досрочно выполнила программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Фонд содействия реформированию ЖКХ подтвердил полный объем реализации государственной программы на восемь месяцев ранее установленного правительством срока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении строительства региона.
По результатам рассмотрения отчета Тюменской области нарушений условий предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда реформирования ЖКХ, предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ, не выявлено. Всего в рамках программы по переселению из аварийного жилья расселено 147,13 тысячи квадратных метров, или 615 многоквартирных домов. Улучшили жилищные условия более 10 тысяч граждан.
Отметим опережающие темпы строительства жилья в регионе в целом. В 2016 году в Тюменской области сдан в эксплуатацию 1 млн 683,8 тыс. квадратных метров жилья. При этом численность населения в регионе составляет 1 млн 466,5 тыс. человек. По этому показателю Тюменская область занимает четвертое место в стране после Калининградской, Ленинградской и Московской областей. И первое среди территорий Уральского федерального округа. В целом по России в 2016 году было построено и введено в эксплуатацию 79 млн 795 тыс. квадратных метров жилья.
Сейчас перед Тюменской областью стоит задача расселить граждан из «нового аварийного» жилья, признанного таковым до 1 января 2016 года. О данных обязательствах губернатор Тюменской области заявил во время недавнего отчета перед депутатами региональной думы. На эти цели из областного бюджета на 2017−2019 годы планируется выделить 3,8 млрд рублей (на 2017 год запланировано 300 млн рублей, в 2018 году — 1 млрд рублей, в 2019 году — 2,5 млрд рублей).