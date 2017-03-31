Тюмень, 31 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум.

Тюменская область досрочно выполнила программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Фонд содействия реформированию ЖКХ подтвердил полный объем реализации государственной программы на восемь месяцев ранее установленного правительством срока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении строительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

По результатам рассмотрения отчета Тюменской области нарушений условий предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда реформирования ЖКХ, предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ, не выявлено. Всего в рамках программы по переселению из аварийного жилья расселено 147,13 тысячи квадратных метров, или 615 многоквартирных домов. Улучшили жилищные условия более 10 тысяч граждан.

Отметим опережающие темпы строительства жилья в регионе в целом. В 2016 году в Тюменской области сдан в эксплуатацию 1 млн 683,8 тыс. квадратных метров жилья. При этом численность населения в регионе составляет 1 млн 466,5 тыс. человек. По этому показателю Тюменская область занимает четвертое место в стране после Калининградской, Ленинградской и Московской областей. И первое среди территорий Уральского федерального округа. В целом по России в 2016 году было построено и введено в эксплуатацию 79 млн 795 тыс. квадратных метров жилья.

Сейчас перед Тюменской областью стоит задача расселить граждан из «нового аварийного» жилья, признанного таковым до 1 января 2016 года. О данных обязательствах губернатор Тюменской области заявил во время недавнего отчета перед депутатами региональной думы. На эти цели из областного бюджета на 2017−2019 годы планируется выделить 3,8 млрд рублей (на 2017 год запланировано 300 млн рублей, в 2018 году — 1 млрд рублей, в 2019 году — 2,5 млрд рублей).