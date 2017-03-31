Москва, 31 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 30 марта продолжила подъем. Поддержку черному золоту оказал общий интерес к рисковым активам, который активизировался в американскую сессию, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Также игроки продолжают закладывать в цену ожидаемое сокращение запасов в США в связи с сезонным повышением спроса на бензин. Перебои поставок в Ливии тоже учитываются рынком.

Кроме этого, на сцену вышел еще один фактор. В частности, стало известно, что в прошлом месяце Оман резко сократил объемы экспорта энергоносителей на 7,3% в годовом выражении, добыча снизилась практически на аналогичную величину», — пояснил Салас.

«Сегодня, 31 марта, в течение дня актив может продолжить попытки движения к новым максимумам и нацелиться на следующее локальное сопротивление в районе 53,60», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть взяла курс на $54»

Как сообщает ИА REGNUM, 31 марта мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу перспектив пролонгации соглашения основных нефтедобывающих стран о сокращении добычи черного золота. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,56% — до $52,83 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,48%, до $50,11.