Москва, 31 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. При разминировании Пальмиры (Сирия) сотрудники Международного противоминного центра ВС РФ России применяют новейшие робототехнические комплексы отечественной разработки — «Сфера», «Скарабей» и прошедший модернизацию «Уран-6». Об этом сообщил журналистам начальник инженерных войск Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

Mil.ru Саперы

По его словам, необходимость усиленного применения технических средств при разминировании была вынесена из опыта работы в Пальмире и в Алеппо в 2016 году. Серьезно подключилась российская промышленность, обеспечив саперов всем необходимым.

«Мы это опытно эксплуатируем и будем принимать на вооружение», — сказал Ставицкий, Ю добавив, что робототехника показала свою функциональность, особенно там, куда трудно попасть саперам. В Пальмире российские специалисты применяют досмотровые роботы «Сфера» и «Скарабей» и многофункциональный «Уран-6».

«Сфера» проводит доразведку тоннелей, колодцев, «Скарабей» (робототехнический комплекс на колесной базе с дистанционным управлением) — глубоких и темных тоннелей, а «Уран-6» используется для сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов с использованием тралящего оборудования.

Гусеничный радиоуправляемый минный трал «Уран-6» фактически подрывает собой взрывные устройства, проезжая по заминированной местности. Он уже смог уничтожить около двух сотен бомб в Пальмире. Если год назад в Пальмире и Алеппо он был взрывоустойчив к 4 кг в тротиловом эквиваленте, то после модернизации он стал устойчивым в подрыву 10 кг в тротиловом эквиваленте.

Также на помощь специалистам приходит еще одна новейшая разработка российских инженеров — экзоскелет весом не более 5−6 кг и позволяющим носить на себе 30−35 кг груза, не замечая его веса. При этом экзоскелет позволяет совершать практически любые движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2017 года сирийские войска при поддержке российских Воздушно-космических сил и спецназа второй раз выбили боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Пальмиры. На этот раз античная часть города пострадала несравненно меньше, чем в прошлый раз, так как бои там практически не велись.

Российские саперы проводят работы по разминированию города, первый отряд саперов прибыл в Пальмиру 10 марта. Общая численность отряда разминирования составляет 187 человек и 32 единицы специальной техники. 16 марта на авиабазу Хмеймим (Сирия) прибыло очередное подразделение сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил России (МПЦ ВС РФ).