Архангельск, 31 марта, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Письмо президенту Российской Федерации В.В.Путину о Русской Арктике

Владимир Станулевич Ратонаволок под Емецком, где в 1613 году стрельцы и емчане на время остановили войско польско-литовских интервентов, идущее на Архангельск и Холмогоры

Разрешите дополнить обсуждение Арктики тремя предложениями.

Первое предложение. Спор в Арктике идет о разделе шельфа и его богатств для будущих поколений. Диалог неравновесный — Дания, Норвегия, Канада, с которыми наша страна ведет консультации, и другие страны имеющие виды на Арктику принадлежат к одной культуре, Россия — к другой. Экономически и технологически та сторона сильнее. Надо ввести наш резерв — непререкаемый авторитет русской культуры, культуры Русского Севера. Никто как Россия не вложился в Арктику столькими людьми, создавшими уникальные памятники человечества. Это наши исторические права, место в культурном пространстве Арктики — другие страны не предъявят подобного.

Пока культура не обсуждается за столом переговоров по Арктике. Внесем ее в повестки через народную дипломатию! Глаза у людей разных языков зажигаются в северной избе, в деревянной церкви, когда они видят икону Николая Чудотворца, когда держат рукописную книгу XVII века, на охоте, рыбалке и в бане по-черному! Ни в одной части Арктики нет таких привлекательных символов и смыслов, как на Русском Севере! Русская культура отступала сюда сберечь себя — в Ордынские времена, Великую смуту 1598−1613 годов, в Великие войны и «культурную революцию» XX века, во время «экспериментов» 1990-х. Пора ее, сохраненную на Севере, вернуть в мир и в Россию.

Что надо делать? Поддержать творческих людей одухотворенных Севером, издавать и выкладывать в интернет наши книги на русском и в переводе, заказывать научные исследования, снимать фильмы, заняться археологией Арктики, открывать в деревнях народные музеи и гостевые дома, вынести на свет тысячи экспонатов из музейных запасников. Надо создать «Российскую историю освоения Арктики», об этом писали в Совет Безопасности РФ Н.П.Патрушеву, в госкомиссию по Арктике Д.О.Рогозину, в Министерство образования О.Ю.Васильевой, попечителю САФУ А.Л. Кудрину и ректору Е.В.Кудряшовой — московские письма приходят в Архангельск и ничего не происходит.

Как это осуществить? Раздел «Русский Север — Арктика» в президентском фонде-операторе грантов отчасти решит проблему. Лучше если появится Президентский фонд «Русский Север-Арктика» под Вашим попечением. Пусть получателями грантов станут увлеченные Севером люди и за рубежом — в первую очередь молодые. Но преимущество должно быть за северными учеными, писателями, художниками и журналистами — гранты станут госзаказом, с которым блестяще справлялись северяне. Культура должна появиться в госпрограмме социально-экономического развития Арктической зоны России до 2020 года, поручение разработать новую редакцию которой Вы дали правительству. Пусть потомки Ломоносова ведут русскую культуру в арктический диалог — где надо договариваться, а не воевать, в информационные, научные и образовательные пространства России — куда русская культура только начала возвращаться.

Второе предложение. Опять обсуждают вахтовый метод на Севере, хотя надо укреплять границы живущими здесь и строящими вокруг себя русский мир. Обидно читать, что на северян «нет ресурсов» — они вокруг! Упростите пользование богатствами Русского Севера, и люди решат многие проблемы сами. Почему есть дальневосточный гектар и нет северного гектара — самим северянам. Дайте жителю северной деревни в приложение к гектару немного леса, земли, возможность охотиться и ловить рыбу. Северяне — пограничники русского мира, нельзя экономить на пограничниках!

На сайте национального парка «Онежское Поморье» читаем 250 страниц всяких запретов рыбной ловли. В Земельном кодексе РФ 103 статьи с кадастром, где окраинные земли, которые и даром не берут, запредельно оценены. В Лесном кодексе 109 статей — с запретом на пару машин бесплатного леса для строительства-ремонта дома. В Госдуме разрешают собирать валежник, в правительстве — обсуждают лицензии на сбор ягод-грибов. За каждой бумажкой надо ехать в район или в область, а с поморских Пертоминска и Лопшеньги самолетом в один конец 3500 рублей — не налетаешься! Страшный урон наносят деревне «лучшие побуждения» все регулировать! Россия росла когда природные ресурсы были свободно под руками — как на Русском Севере.

Наша страна не управлялась от края до края одними приемами. Куда не добиралось управление, его делегировали — на Севере крестьянским общинам. Большинство на селе и сейчас готово жить общиной — лишь бы меньше всяких бумажек. В Архангельской области 930 ТОСов, где люди как в общине избирают своих представителей. Надо дать ТОСам — в зависимости от численности — землю сельхозназначения, «водные ресурсы», реку, озеро — пусть сами регулируют рыбную ловлю. Пусть ТОС получит делянку леса на строительство и ремонт домов нуждающимся.Пусть ТОС займется лесовосстановлением. Сельский труд улучшит и демографию — в поле нужны помощники. Скажут, что страна потеряет землю, лес и рыбу… Страна уже почти потеряла деревню, а она важнее срубленного леса и выловленной рыбы, она держит пространство России!

Есть сомнение в результате? Проведите эксперимент в Архангельской области — чем мы хуже Дальнего Востока, где экспериментируют с «приморским гектаром»? Чтобы люди не разбегались с Русского Севера, а сбегались сюда.

Третье предложение. Стержень северной деревни — деревянная церковь. Сейчас их в Архангельской области около 1400, аварийных около 600. Министерство культуры России реставрирует ежегодно одну-две. Верующим их ремонтировать запрещает закон «Об объектах культурного наследия» — нужен проект и лицензированная реставрационная организация, которая в 3−5 раз дороже строительной. Часовенке пять на пять метров нужен миллион на проект и на реставрацию миллионов 10. Каких бюджетов хватит при таких ценах? Это не проблема Русского Севера, это проблема страны — деревянные церкви часть национального культурного кода. Да, область виновата — тем, что у нее в руках гибнет наследие, а она робко стучится в двери. Нет денег — разрешите спасать любыми путями! Разрешите верующим самим ремонтировать церковь, если ей угрожает гибель. Хуже, чем сейчас с реставрацией деревянных церквей, не будет.

Писатель В.В.Личутин

Публицист В.И.Станулевич