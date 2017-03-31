Волгоград, 31 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние три года число возвратов приемных детей в детдома сократилось в четыре раза. Сегодня из 7903 детей-сирот, проживающих в регионе, 94% воспитываются в семьях. Такие цифры были озвучены на традиционном форуме приемных родителей, который прошел в Волгограде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 31 марта.

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Опекунов волгоградских детей-сирот заставляли платить за посещение детсадов

По показателю передачи сирот в семьи Волгоградская область входит в пятерку лидеров. Высокий уровень организации этой работы в регионе отметила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

Согласно данным статистики, приоритетными формами устройства сирот в регионе остаются усыновление, опека и попечительство, приемная семья. В настоящее время 7429 детей воспитывают опекуны, приемные и патронатные семьи, 1006 детей — усыновители. В регионе активно развивается институт приемной семьи: в 2015 году 2952 ребенка воспитывались приемными родителями, в 2016 году — 3164.

Как отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, в регионе удалось наладить системное межведомственное взаимодействие для решения задач по устройству в семьи, усилены меры социальной поддержки детей-сирот. Действуют мобильные центры по разъяснению вопросов семейного устройства; открыты 20 школ приемных родителей, в которых только в прошлом году прошли обучение 654 человека — 318 из них уже взяли детей в семьи.

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Почему в Волгограде детей-сирот не обеспечивают жильём в срок?

Так, если в 2012 году в социальных учреждениях воспитывались 1812 сирот, то сегодня эта цифра сократилась до 455. Процесс семейного устройства за последние три года опережает темпы выявления новых случаев сиротства в среднем на 16%.

Развивается в регионе и сеть ресурсных центров, которые курируют сирот, сопровождают и содействуют приемным семьям. Для этого в 2017 году на 91 единицу увеличено число специалистов органов опеки. А вот сеть организаций для детей-сирот, напротив, сокращается: с 2014 года их стало меньше в два раза — десять вместо 22, в 2017 году планируется преобразовать еще пять учреждений.

Добавим, что за 2016 год в Волгоградской области на воспитание в семьи было передано 1198 детей, оставшихся без попечения родителей. В 2015 — 1076 детей.