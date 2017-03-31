Москва, 31 марта, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Курс доллара к рублю обновил минимум с лета 2015 года и падал ниже 56 рублей за доллар. Идут большие спекулятивные покупки рубля иностранными инвесторами. Главный конкурент рубля по доходности — южноафриканский рэнд — теряет популярность из-за политической напряженности в ЮАР. И рубль стал самой доходной валютой в мире, считает ведущий аналитик ГК Телетрейд Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако укрепление рубля — шаткое, не соответствует фундаментальным экономическим данным России. Российская валюта явно переоценена, что уменьшает доходы бюджета. Вполне вероятно, что усиление рубля остановится в апреле. Весной сезонно увеличится объём импорта, что повысит спрос на доллары и уведёт пару доллар/рубль выше 57 рублей», — пояснил Гойхман.

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«Сегодня, 31 марта, при закрытии недели можно ожидать фиксации прибыли и отход курса доллара от минимумов около 56 к уровням 56,30−56,50 рубля за доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 31 марта Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара составил 56,3779 рубля, он опустился на 64,62 копейки. Евро стал дешевле по отношению к рублю на 93,97 копейки и составил 60,595 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,56% — до 52,83 доллара за баррель.