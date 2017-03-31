Пекин, 31 марта, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Китайская аэрокосмическая научная промышленная корпорация (CASIC) разместила заявление о начале реализации нового амбициозного плана по расширению сети высокоскоростной передачи данных. Для улучшения работы сети Китай намерен вывести на орбиту Земли 156 мини-спутников.

Light-science.ru Космос

Детали проекта пока не раскрываются, однако китайским журналистам удалось узнать, что спутники будут находится на высоте около 1 тыс. км от поверхности Земли. По мнению китайских ученых, запуск 156 мини-спутников позволит Китаю стать первой страной в мире по общей площади зоны покрытия сети высокоскоростной передачи данных, пишет «Чжунго жибао».

В настоящее время Китай активно осваивает космическое пространство. За последние 12 месяцев на орбиту Земли были выведены более 30 китайских спутников различной направленности.

Ожидается, что к 2020 году будет окончательно сформирована орбитальная группировка спутников Beidou в составе 35 аппаратов. Проект Beidou является первой глобальной системой навигации КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае идет строительство одной из крупнейших и самых чувствительных в мире обсерваторий по изучению космического излучения.