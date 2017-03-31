Ставрополь, 31 марта, 2017, 10:05 — ИА Регнум.



Daniel_B_photos Суд

В Ставрополе в суд уходит дело о смерти 12-летней воспитанницы кадетской школы. Перед судом предстанет отец девочки, который, по данным следствия, неправильно установил водонагревательную колонку, что и привело к смерти ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета

Трагедия случилась 1 февраля 2017 года. Девочка решила принять ванну. Но, когда включила горячую воду, автоматически подключив неправильно установленный газонагреватель, отравилась угарным газом. Потеряв сознание, она утонула в ванне.

Следствие предполагает, что причиной трагедии стала неправильная установка водонагревательной колонки, которую отец девочки подключил 29 января самостоятельно, не имея специальных знаний и навыков. К колонке не был подключен дымовыводящий патрубок и дымоход.

33-летний отец девочки обвинен в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что погибшая девочка являлась воспитанницей кадетской школы имени генерала Ермолова. Ее смерть прокомментировал глава Ставрополя Андрей Джатдоев, который призвал жителей города проверять регулярно газовое оборудование, чтобы подобные трагедии не повторялись, сообщили ИА REGNUM в горадминистрации.

В феврале подобные трагедии в крае происходили часто. 1 февраля в Кисловодске четверо человек отравились предположительно продуктами неполного сгорания газа. Двое из отравившихся — дети. Все доставлены в больницу.

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