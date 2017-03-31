Барнаул, 31 марта, 2017, 10:05 — ИА Регнум.

Штормовой ветер, со вчерашнего вечера бушующий в Алтайском крае, принес уже немало неприятностей. Помимо поваленных деревьев, крыш, заборов, рекламных конструкций и остановок, пострадали электропровода: локальные отключения энергоснабжения наблюдаются в Барнауле, Бийске и ряде других территорий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Barneos22.ru Штормовой ветер в Барнауле

Персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» переведен в особый режим работы. К 10 утра 31 марта ликвидировано 24 технологических нарушения на объектах электросетевого комплекса.

Barneos22.ru Штормовой ветер в Барнауле. Поваленное дерево

В настоящее время аварийные бригады восстанавливают линии электроснабжения в Индустриальном районе Барнаула, где без света остались 25 жилых домов. Также обесточены порядка 80 домов в пригородной зоне Барнаула, расположенные на улицах Куета и Газобетонная. «Аварии произошли на муниципальных сетях, которые к тому же проходят по территориям нескольких предприятий, что вызывает дополнительные сложности по их восстановлению», — пояснили в пресс-центре барнаульской мэрии.

Barneos22.ru Штормовой ветер в Барнауле

Также устраняются повреждения на семи высоковольтных линиях 10 кВ, двух ВЛ 35 кВ и подстанции 110 кВ «Рогозихинская».

Тем временем на дорогах региона тоже складывается непростая обстановка. В связи с потоплением паводковыми водами затопило 20 километров дороги Шипуново — Краснощеково — Курья в районе села Комариха.

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Алтайская Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дорогах, поскольку штормовой характер погоды сохраняется.

Barneos22.ru Штормовой ветер в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильнейший ураган, обрушившийся на большую часть территории Алтайского края вечером 30 марта, стал причиной повреждений воздушных линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций. В течение ночи дождь и ветер бушевали преимущественно в юго-западных и восточных районах края, утром циклон переместился в центральную и северо-восточную часть региона

Barneos22.ru Штормовой ветер в Барнауле. Поваленный забор

Сегодня, 31 марта, в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, гололёдные явления, усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 23−28 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.