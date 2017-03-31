На Алтае штормовой ветер валит деревья, крыши и заборы
Барнаул, 31 марта, 2017, 10:05 — ИА Регнум.
Штормовой ветер, со вчерашнего вечера бушующий в Алтайском крае, принес уже немало неприятностей. Помимо поваленных деревьев, крыш, заборов, рекламных конструкций и остановок, пострадали электропровода: локальные отключения энергоснабжения наблюдаются в Барнауле, Бийске и ряде других территорий, передает корреспондент ИА REGNUM.
Персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» переведен в особый режим работы. К 10 утра 31 марта ликвидировано 24 технологических нарушения на объектах электросетевого комплекса.
В настоящее время аварийные бригады восстанавливают линии электроснабжения в Индустриальном районе Барнаула, где без света остались 25 жилых домов. Также обесточены порядка 80 домов в пригородной зоне Барнаула, расположенные на улицах Куета и Газобетонная. «Аварии произошли на муниципальных сетях, которые к тому же проходят по территориям нескольких предприятий, что вызывает дополнительные сложности по их восстановлению», — пояснили в пресс-центре барнаульской мэрии.
Также устраняются повреждения на семи высоковольтных линиях 10 кВ, двух ВЛ 35 кВ и подстанции 110 кВ «Рогозихинская».
Тем временем на дорогах региона тоже складывается непростая обстановка. В связи с потоплением паводковыми водами затопило 20 километров дороги Шипуново — Краснощеково — Курья в районе села Комариха.
Читайте также: Паводковые воды затопили 30 метров дороги «Алейск-Чарышское» на Алтае
Алтайская Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дорогах, поскольку штормовой характер погоды сохраняется.
Как уже сообщало ИА REGNUM, сильнейший ураган, обрушившийся на большую часть территории Алтайского края вечером 30 марта, стал причиной повреждений воздушных линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций. В течение ночи дождь и ветер бушевали преимущественно в юго-западных и восточных районах края, утром циклон переместился в центральную и северо-восточную часть региона
Сегодня, 31 марта, в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, гололёдные явления, усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 23−28 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.