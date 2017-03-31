Брянск, 31 марта, 2017, 09:52 — ИА Регнум. УМВД России по Брянской области подготовили несколько инициатив, связанных с ограничением продажи алкоголя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в частности речь идет об ограничении продажи алкоголя в жилом секторе. При этом не уточняется, идет ли речь о тотальном запрете или ограничении реализации по времени.

Ян Стен. Вино

С заявлениями на заседании Брянской областной думы выступил глава УМВД по Брянской области Валентин Кузьмин. Так, сейчас готовится предложение по введению дополнительных ограничений на торговлю алкоголем в жилом секторе. Полицейские надеются на поддержку депутатов.

Кроме того, Валентин Кузьмин сообщил о несовершенстве закона о запрете торговли алкоголем после 22:00. Несовершенство заключается в том, что купить алкоголь можно в кафе и ресторанах, при этом магазины могут с легкостью получить статус предприятия общественного питания, что позволяет торговать выпивкой круглосуточно.

ИА REGNUM напоминает, что расположение, к примеру, пивных магазинов в частных домах создает проблемы для жителей. Так, в Воронеже пивные магазины есть в большинстве дворов. Как итог: дворы ставятся общественными уборными, людям мешает отдыхать постоянный шум по ночам, а нетрезвые люди отсыпаются прямо на детских площадках, а иногда даже в подъездах.

К слову, ранее в Брянской области уже пытались законодательно бороться с алкоголизмом. В феврале 2015 года Брянская областная дума приняла поправки в законодательство, которые запретили продажу алкогольных энергетиков в регионе.

Мера понравилась не всем. В итоге Верховный суд признал поправки незаконными.