Киев, 31 марта, 2017, 09:50 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Украинская медицина недоступна большинству населения страны, заявила исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины» Ольга Стефанишина на презентации исследования «(Без)ценная медицина», проведенного Агентством США по международному развитию (USAID), передает «Укринформ».

Согласно данным исследования, более половины украинцев отказывается от лечения либо откладывает его на потом, а две трети населения Украины занимаются самолечением.

Те же, кто пользуются услугами украинской медицины, сообщили о трудностях, с которыми они сталкиваются при лечении. Так, 94% опрошенных пожаловались на дорогие лекарства, 43% заявили, что вынуждены продавать свое имущество для оплаты лечения или занимать деньги, 56% могут принимать только половину из того, что им выписывают врачи, ввиду высокой стоимости лекарств.

Также опрошенные украинцы заявили о том, что врачи недостаточно хорошо изучают состояние своих пациентов, не объясняют причины того или иного состояния, выписывают слишком много лекарств.

Согласно исследованию, из всех лекарств, которые покупают жители Украины, около трети не являются необходимыми для пациентов, причем украинцы тратят на них более 3 млрд гривен (6,26 млрд рублей).

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, реформа медицины может начаться уже в этом году.

Исследование USAID проводилось с апреля до сентября 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты отмечают пагубность реформ, которые проводит Киев, для медицины и образования. Так, согласно обновленному меморандуму с МВФ, согласованному в 2017 году, Украина обязуется в течение двух лет сократить штат учителей и врачей на 14%.

Напомним, в 2016 году USAID выделило Украине $142 млн на поддержку проведения реформ в энергетической сфере, децентрализации и судебной реформы.