Ярославль, 31 марта, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Сбербанк России подтвердил ликвидацию Северного банка Сбербанка России, центральный офис которого находится в Ярославле. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте кредитного учреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В ходе совершенствования модели управления региональной сети Сбербанк объявляет об оптимизации двух филиалов — Северного и Западно-Уральского банков. Их структурные подразделения — головные отделения (ГОСБ) и отделения (ОСБ) — распределяются между другими территориальными банками Сбербанка следующим образом: Северный банк: Ярославское, Ивановское, Костромское ГОСБ переходят в управление Среднерусскому банку, Вологодское, Архангельское ГОСБ и Ненецкое ОСБ — Северо-Западному банку», — говорится в официальном сообщении Сбербанка России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам экспертов при ликвидации Северного банка бюджет Ярославской области может лишится до 1,5 млрд рублей налогов ежегодно.

В самом Сбербанке подчеркивают, что клиенты никак не пострадают от оптимизации, все услуги будут доступны в полном объеме.

«Мероприятия, связанные с процессом оптимизации структуры управления, будут проведены в строгом соответствии со всеми требованиями законодательства. При этом, понимая свою социальную ответственность, Банк принимает меры к сохранению рабочих мест в указанных регионах. В ближайшее время открываются подразделения центрального подчинения в Ярославле и Перми. В Ярославле — Центр залоговой экспертизы и подразделение мониторинга кредитных и залоговых операций, в Перми — Центр управления сетью устройств самообслуживания», — говорится в пресс-релизе Сбербанка.