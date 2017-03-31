Вашингтон, 31 марта, 2017, 09:43 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал власти Дании увеличить оборонные расходы и получил согласие на этот счет от премьер-министра королевства Ларса Локке Расмуссена. Об этом сообщает пресс-служба главы США по итогам встречи Трампа и Расмуссена в Вашингтоне.

Уточняется, что Трамп призвал главу правительства Дании работать над достижением поставленной перед странами НАТО цели — увеличения оборонных расходов до 2% ВВП. В ответ Расмуссен «подчеркнул свое намерение продвигать значительный рост оборонных расходов в предстоящие годы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США не раз говорил о намерении требовать от партнеров по Североатлантическому альянсу увеличения выплат на его деятельность. В настоящее время 70% расходов приходятся на долю США.

Так, в конце марта издание The Sunday Times, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ, сообщило о том, что Дональд Трамп вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на $375 млрд за услуги НАТО. Это произошло в ходе встречи двух лидеров в Вашингтоне 17 марта.

При этом источники отметили, что президент США, вероятно, намеревался «запугать» Меркель, однако та на провокацию не поддалась.

Что касается Дании, то королевство является одной из стран-основательниц Организации Североатлантического договора. Присоединение Дании к альянсу произошло в 1949 году и было поддержано Социал-демократической партией. В период холодной войны Дания следовала принципу «относительного нейтралитета», однако после развала СССР ее позиция значительно изменилась. Теперь королевство оказывает существенную внешнеполитическую поддержку военному курсу США, в то числе активно участвует в военных операциях НАТО.

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