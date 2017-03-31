Берлин, 31 марта, 2017, 09:30 — ИА Регнум.



geralt Хакеры

За полгода до парламентских выборов в бундестаг Федеральная служба по защите конституции ФРГ готовится к обороне против ожидаемых кибератак из России, сообщает Der Kurier.

Глава службы Ханс-Георг Маасен опасается, что российская киберкампания может каким-то образом повлиять на исход событий парламентских выборов.

В мае 2015 года злоумышленники смогли получить доступ к компьютерным системам бундестага, в чем подозревается базирующаяся в России хакерская группировка АРТ28, пишет Der Kurier.

Некоторые эксперты предполагают, что это было связано с позицией Ангелы Меркель сохранить санкционный режим в отношении Российской Федерации.