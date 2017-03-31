Тула, 31 марта, 2017, 09:23 — ИА Регнум.



Фото управления пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области и полпред президента в ЦФО встретились с сельхозпроизводителями

Тульская область достигла ощутимых результатов в реализации майских указов президента Владимира Путина, однако многое ещё предстоит сделать. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов в рамках своего визита в Тульскую область 30 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

В рамках рабочего визита Александр Беглов в сопровождении губернатора Алексея Дюмина посетили ряд предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Тульском молочном комбинате гости ознакомились с основными производственными площадками. Руководитель предприятия Александр Ширинкин рассказал о том, что 28% сырья комбинат закупает в тульских хозяйствах. Продукция Тульского молочного комбината поставляется в Липецкую, Московскую, Воронежскую, Калужскую, Рязанскую, Орловскую области, город Санкт-Петербург, а также представлена во всех торговых сетях Тульского региона.

Предприятие проводит активную модернизацию производства: в 2014—2016 годах были запущены новые производственные линии, модернизировано устаревшее оборудование и усовершенствована технология выпуска продукции. Общий объём инвестиций составил 436 млн рублей.

В 2017 году на предприятии планируется запуск проекта по производству сыров среднего и премиального сегментов. Алексей Дюмин напомнил, что соглашение об организации производства сыров элитных сортов было подписано в рамках ХХ Петербургского международного экономического форума в 2016 году. По словам главы региона, это ещё один наш общий вклад в программу импортозамещения.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем вывести тульский АПК на новый уровень. У Тульской области есть потенциал, и мы будем его наращивать», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Затем полпред президента страны и глава региона посетили племенное хозяйство «Лазаревское» в Щёкинском районе, где ознакомились с производством мясных продуктов. Предприятие выращивает зернобобовые культуры, подсолнечник, рапс и картофель, производит говядину, молоко, свинину, комбикорма для животных, выпускает продукцию переработки: колбасные изделия, копчёности, мясные полуфабрикаты, пастеризованное молоко, творог, сметану, сливочное масло, хлеб, вареники и пельмени. На территории ПХ «Лазаревское» функционирует крупный свиноводческий комплекс мощностью 11 тыс. тонн свинины в год, а также ферма на 3200 голов откорма крупного рогатого скота.

После знакомства с предприятием Александр Беглов и Алексей Дюмин осмотрели выставку продукции тульских предприятий АПК, а затем встретились с ведущими сельхозпроизводителями региона. В ходе встречи обсуждались насущные вопросы в сфере агропромышленного комплекса.

Александр Беглов, напомнил, что в числе задач, которые поставил президент в ежегодном послании Федеральному собранию, — реализация мероприятий по импортозамещению, развитие сельского хозяйства и сельских территорий, улучшение качества жизни жителей села.

«Перед АПК стоит задача производства продукции замкнутого цикла. У нас есть положительные результаты в этом направлении, в частности, это рост производства продукции сельскохозяйственного назначения. Кроме того, порядка 50% используемого в сельском хозяйстве оборудования создано отечественными предприятиями», — отметил Александр Беглов.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что в Программе развития Тульской области сельскому хозяйству отводится особое место. В последнее время регион добился хороших результатов по производству зерна, картофеля, технических культур. Предпринимаются реальные шаги в отрасли животноводства. «Мы ставим перед собой амбициозные задачи по обеспечению жителей региона основными продуктами питания местного производства. Тем самым намерены внести ощутимый вклад в решение задач импортозамещения. Конечно, при этом мы рассчитываем и на поддержку федерального уровня. Без неё нам многое не осилить», — заявил Алексей Дюмин. Он добавил, что Тульская область находит взаимопонимание и поддержку федерального центра, но есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения совместно с предприятиями агропромышленного сектора.

По итогам встречи Александр Беглов сообщил журналистам, что основная цель визита — контроль исполнения поручений и инициатив президента России Владимира Путина. Основной упор сделан на мониторинг реализации майских указов. Тульская область, по словам полпреда, достигла ощутимых результатов. Вместе с тем многое ещё предстоит сделать.

«Губернатор Алексей Дюмин активно взаимодействует с правительством страны по вопросам реализации мероприятий, направленных, прежде всего, на повышение качества жизни населения. В числе приоритетных направлений — экономика, импортозамещение, социальный блок, развитие агропромышленности», — прокомментировал Александр Беглов.

Губернатор Алексей Дюмин сообщил, что сегодня удалось обсудить ряд важных вопросов, в том числе в области образования. Он отметил, что область выполнила майский указ президента по обеспечению местами в детских садах детей в возрасте от трех до семи лет. «Сейчас все усилия направлены на ликвидацию очерёдности в садах для малышей до трех лет. Задача непростая, но к 2020 году мы должны решить её полностью», — заявил глава региона.

По его словам, амбициозные планы есть и в сельском хозяйстве. «Проблемы в отрасли есть. Есть вопросы, остро волнующие работников села. Сегодня, во время визита Александра Беглова, мы обсудили некоторые из них. И рассчитываем на федеральную поддержку в их решении», — сказал Алексей Дюмин.