Ярославль, 31 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин обеспокоен ситуацией в ряде муниципальных предприятий города. По инициативе Каширина постоянная комиссия муниципалитета по по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью рассмотрела ситуацию на трех предприятиях — МУП «Спецатохозяйство по уборке города», ОАО «Ярославльводоканал» и МУП «Волна» (объединяет городские бани). Корреспондент ИА REGNUM узнал какие именно аспекты работы муниципальных предприятий интересуют депутата.

City-yaroslavl.ru Анатолий Каширин

ИА REGNUM: Вы известны многим ярославцам как защитник муниципальных бань. Как сегодня обстоят дела в МУП «Волна», которому принадлежат городские бани?

Анатолий Каширин: Прежняя власть готовила бани к продаже. С этим я и мои коллеги по депутатскому корпусу боролись. Когда к руководству городом пришла новая команда, они сказали, что не будут продавать бани, а будут сдавать их в аренду. Я сам хожу в муниципальные бани и вижу позитивные изменения, надеюсь, это будет продолжаться. Но решение об акционировании МУП «Волна» вызывает вопросы. На комиссии представители мэрии меня заверили, что акционирование предприятия не означает его продажи.

ИА REGNUM : Большую волну обсуждение вызвала информация, что принадлежащее городу акционерное общество «Ярославльводоканал» подало иск о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство». С чем это связано?

Анатолий Каширин: К сожалению, последние годы МУП «Спецавтохозяйство» всегда находилось на грани фола. Я всегда занимался этим вопросом, но мне всегда мешали, вставляли палки в колеса. Полтора года назад Управляющая компания Дзержинского района, в которой городу принадлежит контрольный пакет акций, расторгла контракт на уборку мусора с МУП «САХ», и заключила его с частной фирмой. «САХ» фактически выживал за счет вывоза мусора, и когда одно муниципальное предприятие в такой ситуации отказывается от услуг другого и нанимает частника, это не может не вызывать вопросов. Сейчас «Ярославльводоканал» подал иск на признание «САХа» банкротом. Мэрия объяснила это тем, что так будет проще искать выход из ситуации, в которой предприятие оказалось, будет назначено внешнее управление. После смены руководства предприятия «САХ» дезориентировался, предприятие перестало работать в прибыль. Ситуация все больше напоминает сюжет пятилетней давности, когда город потерял предприятие «Городское дорожное управление». Мы не дали продать «САХ» 5 лет назад, не дадим и сейчас. Город должен иметь свое предприятие, чтобы не зависеть от частных компаний, у которых зачастую нет техники, которые арендуют ее, берут в лизинг, залезают в долги. Когда у города есть свое подобное предприятие, то город может решать даже внезапно возникающие задачи.

ИА REGNUM: Ситуация на самом «Ярославльводоканале» вызывает обеспокоенность?

Анатолий Каширин: Да, вызывают обеспокоенность те материалы, которые публикуются в СМИ о различных закупках «Ярославльводоканала», особенно история с закупкой биорегулятора за 26 млн рублей, который раньше на предприятии не использовался у какой-то «Тортиллы» без конкурса. В этой ситуации было бы правильно директору предприятия прийти на заседание комиссии и все объяснить депутатам, опровергнуть те обвинения, которые звучат. Но он не пришел, как нам сказали — заболел. Теперь по инициативе депутатов будет назначена проверка водоканала контрольно-счетной палатой города, при этом мы настояли на том, что проверена будет не только деятельность за прошлый год, как это обычно бывает, но и те факты, на которые указывают СМИ уже в этом году. Кстати, мэрия приветствует такую проверку. Здесь и муниципалитет, и исполнительная власть заинтересованы в том, чтобы совместно найти истину.