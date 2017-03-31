Вашингтон, 31 марта, 2017, 09:18 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тиранозавр

Специалисты из США и Австралии, изучавшие найденные в штате Монтана останки древнего ящера, пришли к выводу, что перед ними новый вид тираннозавров — Daspletosaurus horneri. Особенностью этих динозавров является чувствительная область на голове. Итоги исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые установили, что этот вид дасплетозавров — плотоядных ящеров семейства тираннозаврид — встречался на территории современной Северной Америки в позднем меловом периоде, примерно 66−100 млн лет назад.

Рост этого динозавра достигал 2,2 метра, длина — девяти метров, а голова напоминала голову современного крокодила. По размерам дасплетозавр заметно уступал одному из самых крупных хищников, Tyrannosaurus rex, рост которого достигал 4 м, а длина превышала 12 м.

Ранее ученые считали, что морды динозавров покрывала крепкая чешуя. Однако на поверхности черепа Daspletosaurus horneri были обнаружены многочисленные отверстия для выхода нервов.

На передней части морды дасплетозавров располагались плоские чешуйки с высокой тактильной чувствительностью. Ученые считают, что с их помощью динозавры могли определять потенциальных жертв и захватывать их.

Кроме того, предполагают ученые, чувствительные области могли быть задействованы в период спаривания.

«Тираннозавры, вероятно, терли морды друг другу в качестве важной части любовной игры перед совокуплением», — пишут авторы научной работы.