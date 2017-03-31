Вена, 31 марта, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Спикер по вопросам безопасности от австрийской партии Зеленых Петер Пильц предупреждает, что сотрудники турецкой разведывательной службы (MIT) «добрались» и до Австрии, пишет Der Kurier.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Недавно мне стало известно, что представитель турецкой разведки в австрийском консульстве Турции призвал директора Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом к сотрудничеству, чтобы шпионить за сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена в Австрии и различными организациями, на что австриец ответил отказом», — поясняет Петер Пильц.

То, что турецкая разведка следила за австрийскими гражданами, официально не подтверждается. Однако, на этой неделе на въезде в Турцию был задержан австриец турецкого происхождения, которого задержали на сутки и допрашивали сотрудники спецслужб. Поводом послужил его пост в Facebook с критикой в адрес президента Турции.