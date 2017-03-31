Хабаровск, 31 марта, 2017, 10:29 — ИА Регнум.

Ветераны Великой Отечественной Войны Хабаровского края получат к 9 Мая небольшой подарок от краевых властей — единовременные выплаты в размере 1 000 рублей. На эти цели в бюджете предусмотрено более 6 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко 9 Мая 2016 года СВП Ванино

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«Эти перечисления, в размере 1 000 рублей, просто небольшой подарок к празднику от правительства Хабаровского края. Социальная поддержка нашим ветеранам оказывается на протяжении всего года, постоянно. Это и помощь по хозяйству, и медицинские услуги, и прочее», — подчеркнули в министерстве социальной защиты населения региона.

В настоящее время специалисты Минсоцзащиты завершают обследование жилищных условий ветеранов. Отдельное направление — компенсация расходов на ремонт жилья, в 2016 году этим видом помощи воспользовались 185 ветеранов, на эти цели из краевого бюджета было выделено более 7 млн рублей. Уже в 2017 году отремонтировать свое жилье за счет средств из региональной казны смогли еще 19 участников войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на ноябрь 2016 года, 90 ветеранам Великой Отечественной войны не нашлось жилья. Чиновники обещали, что все нуждающиеся ветераны дождутся своего угла в 2017 году. Самая большая ветеранская очередь наблюдалась в Приморском крае.