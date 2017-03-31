Тула, 31 марта, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Расширение географии детских технопарков в Тульской области входит сегодня в число приоритетных задач. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявил губернатор Алексей Дюмин в ходе посещения детского технопарка «Кванториум» вместе с полномочным представителем президента России в ЦФО Александром Бегловым 30 марта.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области Детский технопарк «Кванториум» работает в Тульской области с 2016 года

Александр Беглов и Алексей Дюмин пообщались с воспитанниками учреждения, посетили несколько рабочих площадок, среди которых — «Квант-музей», «Робоквантум», «IT-квант», «Промдизайн». В 2017 году планируется открыть дополнительные кванты: био-, нейро-, экоквантумы.

Также Александр Беглов и Алексей Дюмин посетили шахматный клуб на базе «Кванториума». Губернатор рассказал полпреду президента о том, что в Тульской области поддержан проект «Шахматы в школе», который был создан по инициативе президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова. По последним данным, уже 70 школ региона изъявили желание принять участие в этом проекте.

В завершении экскурсии Александр Беглов и Алексей Дюмин посетили «Аэроквант», где им был продемонстрирован фильм о дошкольных отделениях минитехнопарков, созданных при школах.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко отметила, что минитехнопарки помогают детям раннего возраста, определится со своим будущим — выбрать вид профиля «химический», «физико-математический», «IT» — в котором они будут работать.

«Одна из приоритетных задач — расширение географии технопарков. Это даст возможность детям, проживающим не только в областном центре, но и в других городах и селах региона заниматься техническим творчеством», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Средства на создание минитехнопарков предусмотрены в государственной программе «Развитие образования Тульской области на 2017 год». В планах создание минитехнопарков на базе еще пяти муниципальных и одной государственной школы: в Донском, Новомосковске, Щёкине, Венёве, Киреевске.

Инициатива создания сети технопарков по всей стране принадлежит президенту Владимиру Путину.

Первый тульский «Кванториум» был открыт при поддержке некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив», Министерства образования и науки Российской Федерации, с привлечением 84 миллионов рублей федеральных средств. На эти деньги было закуплено оборудование для технопарка. Средства из бюджета Тульской области пошли на оснащение квантов учреждения. Работает детский технопарк с ноября 2016 года как структурное подразделение Тульского государственного машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова. Сейчас в «Кванториуме» обучаются 330 человек. В общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования созданы детские объединения, в которых реализуются подобные «кванторианские» программы дополнительного образования. В них занимаются более 1300 детей. К концу 2017 года планируется довести количество обучающихся до 3 тысяч человек. Преподавательский состав детского технопарка «Кванториум» сформирован из специалистов ведущих вузов и предприятий Тульской области. Педагоги прошли курсы повышения квалификации в рамках реализации инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» по созданию детских технопарков «Кванториум».