Ракка, Сирия, 31 марта, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Корреспонденту телеканала RT удалось зафиксировать на видео американского военнослужащего в районе плотины Табка в Сирии, где идут бои за Ракку в рамках операции «Гнев Евфрата».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

По словам представителя Сирийской демократической армии (SDS), американские военнослужащие находились рядом с ними во время боевых действий против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это заявление было сделано не под запись, официально представитель SDS запретил журналистам дальнейшие съемки. На фото, опубликованном RT, видно американского военнослужащего.

В Пентагоне присутствие военнослужащих США под Раккой подтвердили, однако уточнили, что они участвуют в программе «обучение и помощь».

Напомним, ранее официальный представитель коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Джон Дорриан подтвердил сообщения о переброске в Сирию боевых подразделений морской пехоты и рейнджеров сухопутных войск общей численностью порядка 400 человек.

Целью переброски американских войск заявляется участие в военной операции по освобождению города Ракка. Стоит отметить, что присутствие войск США на территории Сирийской Арабской Республики не обосновано никакими межгосударственными или международными соглашениями.

Военными США ранее был разработан план по взятию Ракки, согласно которому американские военные подразделения будут принимать в освобождении города самое непосредственное участие. Кроме того, планировалось дополнительно вооружить отряды курдов и арабов, воюющих против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).