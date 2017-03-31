Москва, 31 марта, 2017, 08:46 — ИА Регнум.

Количество авиамаршрутов в Крым, субсидируемых из федерального бюджета, увеличено с 58 до 61 единицы. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано 31 марта на портале правительства.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

«К субсидируемым маршрутам в Крым добавлены авиаперелеты из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и в обратном направлении. Таким образом, количество субсидируемых маршрутов будет доведено до 61», — говорится в комментарии к постановлению №332 от 24 марта 2017 года.

Отмечено также, что документ подготовлен Минтрансом России в рамках исполнения перечня поручений главы государтсва по итогам заседания государственного совета, которое состоялось 15 сентября 2016 года.

Согласно постановлению, предельная величина специального тарифа в одном направлении составит от 2500 до 3750 рублей для трех указанных маршрутов. Размер субсидии на одного пассажира составит от 2 до 3 тыс. рублей.

Субсидии будут предоставляться в период с 15 мая по 1 ноября.

На текущий момент, с учетом льготы, дороже всего жителям России обойдется авиабилет в одну сторону из Сыктывкара в Крым — 11 тыс. рублей. Дешевле всего — в 2 тыс. рублей — обойдется перелет в Симферополь из Белгорода.

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