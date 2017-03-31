Москва, 31 марта, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Российская валюта работает над пробоем поддержки 56,00. Как считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, продолжить укрепление российской валюте помог дальнейший рост нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«После того как данные Минэнерго США все же смогли порадовать рынки, нефть пошла в рост. Сорт Brent сумел закрепиться выше 53,00 долл./баррель, что создает условия для дальнейшего роста рубля уже на открытии торгов 31 марта. Вполне возможно, пара USD/RUB может начать торги «гэпом» вниз в районе отметки 55,80», — пояснила Афанасьева.

Дополнительным стимулом для роста рубля, по ее мнению, «в течение всего дня могут быть и комментарии от рейтингового агентства Fitch. Если прогноз по суверенному рейтингу России будет пересмотрен до «позитивного», пара может добраться до отметки 55,50 в течение сегодняшнего дня».

«Однако к закрытию торговой недели не исключена фиксация прибыли с возвращением пары USD/RUB выше 56,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 31 марта Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара составил 56,3779 рубля, он опустился на 64,62 копейки. Евро стал дешевле по отношению к рублю на 93,97 копейки и составил 60,595 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 77,83 копейки — до 58,2756 рубля.