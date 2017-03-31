Пхеньян, 31 марта, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Северная Корея обвинила США в использовании ядерной программы Пхеньяна в качестве предлога для маскировки собственного нежелания запрещать ядерное оружие, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Советник миссии Северной Кореи при ООН Ри Сон Чхоль заявил, что США вынудили его страну создать ядерное оружие для того, чтобы защитить себя от агрессии.

Слова Ри стали реакцией на заявление представителя США при ООН Никки Хейли, отметившей, что США не примут участие в переговорах ООН, направленных на запрещение ядерного оружия.

По словам Хейли, некоторые «плохие субъекты», в числе которых Северная Корея, все равно не будут подписывать никаких документов и не будут выполнять никаких требований.

Советник КНДР также подчеркнул, что Пхеньян поддерживает глобальное стремление к сокращению и, в конечном счете, ликвидации оружия массового поражения. Однако Северная Корея никогда не откажется от своего ядерного оружия первой, «пока ядерное разоружение мира не будет осуществлено».

Напомним, Северная Корея в последнее время активизировала свою деятельность по усовершенствованию своего ядерного потенциала, а также по развитию ракет. Пхеньян заявил, что вскоре создаст межконтинентальную баллистическую ракету, способную достигнуть США. В ответ на подобную политику КНДР мировое сообщество в лице постоянных членов СБ ООН подвергает страну санкциям.