Чита, 31 марта, 2017, 08:32 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики. Платон

Несколько десятков грузовых автомобилей из разных регионов России, находящихся в рейсах, присоединились к забастовке дальнобойщиков против системы «Платон» под Читой. «Я знал, что будет забастовка, но думал, что присоединюсь к ней в Новосибирске. Планы пришлось немного поменять. Сейчас встал здесь, в Забайкальском крае. Мы намерены продолжать акцию протеста до тех пор, пока систему «Платон» не отменят совсем», — сказал в интервью порталу «Чита.Ру» водитель, везущий в рефрижераторе рыбу из Владивостока в западные регионы страны.

В общей сложности на федеральной трассе в районе Ивановки сейчас стоят 80−90 большегрузных машин, тогда как изначально на забастовку встали около 50 водителей. Кроме того, несколько десятков большегрузов остановились около поселка Агинское и города Борзя.

Тем временем среди водителей и в соцсетях активно распространяется слух, что полицейские намерены «разогнать» протестующих. Сотрудник пресс-службы Управления МВД по Забайкальскому краю 31 марта в беседе с «Забмедиа» опроверг эти сведения. «Никто их не разгоняет. Сотрудники полиции с самого начала стоят рядом с дальнобойщиками, контролируют общественный порядок. Да, им предложили сегодня разъехаться, но они отказались и сейчас спокойно продолжают стоять у дороги», — отметил собеседник.