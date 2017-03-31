Москва, 31 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ список субсидируемых авиамаршрутов в Крым дополнен несколькими рейсами, сообщается на сайте правительства РФ.

Архип Куинджи. Берег моря со скалой. 1898-1908

К субсидируемым маршрутам в Крым добавлены авиаперелёты из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и в обратном направлении.

Таким образом, количество субсидируемых маршрутов будет доведено до 61.