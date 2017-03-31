Каракас, 31 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Правительство США расценивает решение Верховного суда Венесуэлы как «узурпацию полномочий демократически избранной Национальной ассамблеи», сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на слова официального представителя госдепартамента США Марка Тонера.

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«Это нарушение демократических и конституционных норм, нанесение значительного ущерба демократическим институтам Венесуэлы, отрицание права венесуэльского народа определять будущее своей страны через своих избранных представителей. Мы считаем это серьезным препятствием для реализации демократии в Венесуэле», — отметил пресс-секретарь Тонер в своем заявлении в ходе традиционного брифинга с прессой.

Напомним, что ранее Верховный суд Венесуэлы принял решение взять на себя полномочия оппозиционной правительству Мадуро Национальной ассамблеи в связи с сохранением «непочтительного отношения» и систематическим нарушением его решений.