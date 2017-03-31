Москва, 31 марта, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 30 марта завершились ростом. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,83%, до $52,89. Трейдеры продолжают верить в то, что картель продлит соглашение о сокращении добычи нефти до конца текущего года, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Также положительное влияние на настроение участников рынка оказывают последние данные Минэнерго США по сокращению запасов бензина и дистиллятов на фоне усиление активности НПЗ.

Сегодня, 31 марта, баррель Brent стоит $52,91 (+0,04%). Техническая картина выглядит позитивно для дальнейшего восстановления цен на нефть. Цена прошла сопротивление $52,33. Теперь можно целиться в уровень $54.

Рост добычи нефти в США останется ключевым фактором давления на нефтяные котировки. Данные от Baker Hughes будут проигнорированы. Рынок на них реагирует по понедельникам, когда экономический календарь пустой.