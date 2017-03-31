Москва, 31 марта, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о судьбе президента Сирии Башара Асада признанием его силы.

Kremlun.ru Башар Асад

По словам Пушкова, отказ от отстранения Асада как от приоритета политики США в Сирии свидетельствует о признании его силы и провала политики бывшего президента США Барака Обамы.

Сенатор напомнил слова Обамы о том, что дни Асада сочтены, сказанные в 2012 году. Тогда, считает Пушков, глава Белого дома не учел важного фактора — России. Теперь у Обамы есть время посчитать дни Асада у власти.

«Лишь бы со счёта не сбился», — заключил Пушков.

Накануне представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что новая администрация страны больше не считает своим приоритетом обязательную отставку Асада. Теперь приоритет США — понять, с кем работать, чтобы «изменить жизнь народа в Сирии». На фигуре Асада больше в Вашингтоне не концентрируются.

Ранее любые попытки переговоров по урегулированию ситуации в Сирии наталкивались на позицию США — «Асад должен уйти», при Обаме ее озвучивали все американские политики. При этом в администрации США понимали, что без Асада рухнет светская Сирия, а власть в стране перейдет к террористическим силам и Ближний Восток может быть полностью дестабилизирован.

Коренным образом ситуация в Сирии поменялась после того, как ВС РФ начали операцию против террористов по приглашению официального Дамаска.