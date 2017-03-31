Вашингтон, 31 марта, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Представитель Демократической партии Хиллари Клинтон, которая покинула пост госсекретаря США еще в 2013 году, имела постоянный доступ к секретной и сверхсекретной документации. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на сенатора от республиканцев Чака Грассли.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Я неоднократно спрашивал у государственного секретаря, были ли приостановлены или отменены доступы (к секретной информации) Клинтон и ее подчиненных, — говорится в письме сенатора, направленном госсекретарю Рексу Тиллерсону. — Администрация Барака Обамы отказалась отвечать на этот вопрос».

Сенатор считает, что доступ Клинтон и ее помощникам мог быть предоставлен якобы для помощи в работе «над мемуарами». В самом Госдепе США пока не ответили на вопрос, пользуется ли экс-кандидат в президенты США и ее помощники таким правом до сих пор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон провела большое выступление на публике — одно из немногих после поражения на выборах в ноябре 2016 г. Выступление политика состоялось в рамках большой встречи с женщинами-предпринимателями в Сан-Франциско. Основной его темой стала критика действующей администрации.

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