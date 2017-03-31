Радио REGNUM: первый выпуск за 31 марта
Москва, 31 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Посла РФ встретили в МИДе Молдавии картой с «украинским» Крымом;
- Порошенко может получить от России возмещение за Севастопольский морзавод;
- Прокуратура Южной Кореи арестовала экс-президента Пак Кын Хе;
- «США предупреждают Италию о вмешательстве России в предстоящие выборы»;
- Путин высказался о несогласованных митингах 26 марта;
- Рогозин заявил, что каждой реке в России нужен свой хозяин;
- Большинство родителей хотят видеть своих детей медиками.
Выпуск на сайте — https://regnum.podster.fm/260