Барнаул, 31 марта, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Барнаульские энергетики завершают комплекс мероприятий, которые позволят обеспечить бесперебойную и стабильную работу объектов жизнеобеспечения сотен тысяч горожан в период паводка. Ожидается, что его первая волна придется на апрель и будет гораздо сильнее, чем в 2014 году, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Светлана Шаповалова Сибирская генерирующая компания в Барнауле

«Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. Мы понимаем свою ответственность перед горожанами за надежное и бесперебойное теплоснабжение, поэтому сконцентрировали внимание на том, чтобы не допустить возможного влияния стихии на нашу работу. Все оперативные службы предприятий находятся в полной готовности, обеспечены необходимыми средствами и материалами, а профессионализм и ответственность сотрудников позволяют быть уверенными в своевременном реагировании на любые вызовы», — подчеркнул , — директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Он также отметил, что степень готовности каждого энергопредприятия к прохождению периода паводка проверяют специально созданные комиссии. В них входят представители технического блока, службы безопасности, отдела ГО и ЧС. Они обеспечивают качественное и своевременное проведение подготовительных мероприятий, отвечают за разработку соответствующих планов, которые затем согласовываются с местными органами власти.

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Известно, что персонал ТЭЦ и теплотранспортных предприятий успешно прошел учения и практические тренировки. Аварийные бригады созданы и укомплектованы всем необходимым оборудованием, техникой и материалами для оперативного устранения возможных повреждений и аварийных ситуаций. Со всех территорий вывезен снег и мусор, кровли очищены от наледи. С целью предотвращения попадания талых вод в тепловые камеры, каналы тепловых сетей и подвальные этажи центральных тепловых пунктов создан запас песка и щебня для заградительной отсыпки участков, которым угрожает затопление.

Как и другие городские службы, ответственные за жизнеобеспечение горожан, энергетики ведут информационное взаимодействие с местными органами ГО и ЧС.

Напомним, согласно прогнозу развития ситуации, весной в зону подтопления на Алтае могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов.