Кишинёв, 31 марта, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий принял посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского МИДа, на встрече обсуждались «вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив двусторонних молдавско-российских отношений».

Mfa.gov.md Посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин на фоне карты с «украинским» Крымом

На распространенных молдавским МИДом фотографиях видно, что над столом, за которым проходила встреча, была вывешена большая карта, на котором Крым обозначен как часть Украины.

Визит посла РФ в молдавский МИД прошел на фоне неразрешенного дипломатического скандала между Молдавией и Россией. В начале марта молдавские власти передали Мухаметшину ноту для руководства России, в которой говорится о «злоупотреблениях» и «унизительном отношении» к молдавским чиновникам, прибывающим в Москву. В конце марта руководство парламента Молдавии бойкотировало саммит Межпарламентской ассамблеи СНГ, объяснив это отсутствием реакции Москвы на ноту Кишинева.