Москва, 31 марта, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Государство обязано выстраивать методу передачи ценностей от поколения к поколению. Такое заявление в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» сделал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Группа из двух фигур — ангела с крестом в руке (олицетворение православия) и коленопреклоненной женщины (олицетворение России) — венчает памятник «Тысячелетие России»

По мнению Сергея Кургиняна, первой ценностью русского человека является имманентная трансцендентность — присутствие бога на земле, что категорически отрицается протестантизмом. Второе — постоянное ощущение братства выше индивидуума, и это не означает, что индивидуума нет. Третье — собор как единство живых и мёртвых. То есть нет мёртвых ушедших: мы отвечаем за них, а они отвечают за нас.

«Мы с ними едины и так до конца времён», — добавил лидер движения «Суть времени».

Отвечая на вопрос ведущего, Кургинян заявил, что государство обязано выстраивать методу передачи ценностей от поколения к поколению.

«Потому что если высшая ценность — это война всех против всех, тогда эти все ещё будут сами грызться. А если мы ставим высшей ценностью восхождение и целое, то государство обязано это всё брать в свои руки», — прокомментировал эксперт.