Москва, 31 марта, 2017, 02:34 — ИА Регнум. Россия является альтернативной ветвью западной цивилизации, это бронепоезд, стоящий на запасном пути. Такое заявление в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» высказал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

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«Россия — это альтернативная ветвь западной цивилизации, это бронепоезд, стоящий на запасном пути, это другая ветвь. Иначе не было бы разделения на Рим и Византию, иначе не было бы православия и христианства. Это разные вещи. Быть разными не только не стыдно, а прекрасно, и другого надо уважать, если он другой. Не надо говорить, что все должны быть одинаковыми. Это ужасное общество, это ужасные страны, в которых мы все станем одинаковыми», — уверен лидер движения «Суть времени».

«Единственная идея России во всех её ипостасях — симфония, — добавил Кургинян. — То есть такое сообщество, в котором все разные, но все вместе, вот это русский выбор».