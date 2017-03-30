Париж, 31 марта, 2017, 01:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа

Аккаунт президента Франции Франсуа Олланда в социальной сети Facebook подвергся атаке неизвестных хакеров, передаёт телеканал BFM-TV.

Взломщики разместили на странице президента приглашение принять участие в «вечеринке по случаю отставки», которая якобы должна пройти 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце.

Отмечается, что объявление провисело на странице около часа, после чего было удалено. Между тем пользователи сети успели распространить его скриншоты.

СМИ считают авторами «приглашения» активистов движения «За отставку Олланда», однако представители группы отрицают свою причастность ко взлому аккаунта главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, через месяц во Франции должны состояться президентские выборы. Они будут проходить в два тура, первый из которых назначен на 23 апреля, а второй — на 7 мая.

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