Керчь, Крым, 31 марта, 2017, 01:13 — ИА Регнум.



Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

Работа Керченской паромной переправы в ночь на 31 марта приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Республике Крым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«30 марта работа Керченской паромной переправы была приостановлена в связи с ухудшением погодных условий (ветер)», — говорится в сообщении.

Автомобилистам и пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок на переправу до улучшения погоды.

На сайте оператора переправы ООО «Морская дирекция» сообщается, что в первой половине дня 31 марта вероятна полная остановка судов на период до трёх и более часов.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Напомним, Керченская паромная переправа является единственной автотранспортной артерией, связывающей полуостров Крым с материковой частью России.

Как сообщали в «Морской дирекции», в минувшем году пассажиропоток вырос более чем на треть по сравнению с 2015 годом, переправа перевезла более 6 млн автомобилей.