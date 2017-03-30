Иерусалим, 31 марта, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Правительство Израиля впервые за 20 лет одобрило строительство нового еврейского поселения на территории Палестинской автономии, передает Associated Press.

Палестина

Новое поселение появится на Западном берегу реки Иордан, в непосредственной близости от палестинской Рамаллы. Оно будет выстроено взамен снесенного по решению суда поселения Амона.

Напомним, 1 февраля полиция и военные «эвакуировали» еврейское поселение Амона на Западном берегу, которое находилось на частной палестинской территории. В тот же день премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступавший за сохранение Амона, пообещал построить новое поселение для жителей Амона.

«Поселенческая активность» Израиля осуждена международным сообществом — в декабре 2016 года СБ ООН большинством голосов принял резолюцию 2334, требующую «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Правительство Израиля отказывается выполнять требования резолюции, которую Нетаньяху считает «абсурдной».

В ответ на «антиизраильскую политику» ООН правительство Израиля уже сократило размер ежегодного взноса страны в международную организацию до $3,7 млн вместо запланированных ранее $11,7 млн.