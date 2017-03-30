Женева, Швейцария, 31 марта, 2017, 00:55 — ИА Регнум.

Сирийская оппозиция считает участие президента Башара Асада в определении будущего страны неприемлемым ни при каких условиях. Об этом заявил высокопоставленный член Высшего Комитета по переговорам Мунзер Махос, передает Agence France-Presse.

ИА REGNUM Башар Асад

«Оппозиция никогда не согласится с какой-либо ролью для Башара Асада на любом этапе», — заявил Мунзер Махос на переговорах в Женеве.

Он подчеркнул, что в данной позиции «не будет никаких изменений».

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что отставка президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом для США в отношении сирийской ситуации.

«Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии», — сказала Хейли, подчеркнув, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена концентрироваться на фигуре Башара Асада.