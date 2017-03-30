Сеул, 31 марта, 2017, 00:35 — ИА Регнум.

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе заключена под стражу в изоляторе центра заключения под Сеулом, передает Associated Press.

Kremlin.ru Пак Кын Хе

Пак Кын Хе была направлена в место заключения прямо из здания суда, который положительно решил вопрос о выдаче прокурорам ордера на арест экс-президента.

Допрос Пак Кын Хе в суде перед принятием решения об аресте длился в течение девяти часов. В итоге суд Сеула одобрил просьбу прокуроров об аресте «из опасения, что (экс-президент Пак Кын Хе — прим. ИА REGNUM ) может попытаться уничтожить улики».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера в 10:30 (04:30 мск) Пак Кын Хе предстала перед судом Сеула. Бывшего президента обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также передаче конфиденциальной информации людям, не являвшимся госслужащими.

Напомним, скандал вокруг первой женщины — президента Республики Корея Пак Кын Хе начался осенью 2016 года. Ее обвинили в коррупционном сговоре с подругой Цой Сун Силь. Скандал привел к крупнейшему за последние десятилетия политическому кризису в стране и стал причиной расследований в отношении руководства крупнейших корпораций страны, в том числе Samsung.

10 марта текущего года Конституционный суд Южной Кореи утвердил решение парламента страны об импичменте Пак Кын Хе, после чего прокуратура инициировала расследование в отношении бывшего президента.