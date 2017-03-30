Вашингтон, 31 марта, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Представители администрации США передали членам Конгресса новые данные, имеющие отношение к расследованию о «вмешательстве России» в президентские выборы. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

«Поступили сведения о некоторых материалах, и мы пожелали удостовериться в том, что люди, которые занимаются расследованием, проинформированы об этом», — сказал Шо Спайсер.

По его словам, данные, о которых идёт речь, были представлены ведущим членам комитетов по разведке Сената и Палаты представителей от Республиканской и Демократической партий на секретной встрече.

Подробностей о содержании новых данных пресс-секретарь Белого дома раскрывать не стал.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме ответил на вопрос о возможном вмешательстве Кремля в президентские выборы в США. «Читайте по губам: No», — сказал Владимир Путин, вспомнив фразу из выступления Рональда Рейгана в 1988 году.