Пекин, 31 марта, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Китай готов работать с Кубой на развитие военных связей для обогащения двусторонних отношений, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян в четверг, 30 марта, сообщает агентство «Синьхуа»

Китай — Куба

Во время встречи в Пекине с кубинским министром Революционных вооруженных сил Леопольдо Синтра Фриасом в Доме Народных собраний Чжан поприветствовал стремительное развитие двусторонних связей, запущенное более 50 лет назад. Чжан также призвал обе страны следовать консенсусу, достигнутому между председателем КНР Си Цзиньпином и кубинским лидером Раулем Кастро во время визита Си на Кубу в 2014 году.

Обе страны нуждаются в развитии обмена между армиями и парламентами, дабы продвинуть вперед двусторонние отношения, добавил Чжан.

Синтра, в свою очередь, отметил ценность дружбы Кубы с Китаем и поддержку Кубы со стороны Китая за прошедшие годы. Он также выразил надежду на углубление двустороннего военного сотрудничества, передает агентство.

Напомним, что ранее высокопоставленный кубинский военный чиновник встретился с государственным советником Чан Ванцюанем, во время которого также обсуждалась тема развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах и прежде всего в сфере обороны.