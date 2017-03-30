Москва, 30 марта, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Несмотря на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о об укреплении доверия между Альянсом и Россией, военно-политический блок продолжает нагнетать напряженную ситуацию на европейском континенте. Об этом 30 марта заявил политолог Иван Коновалов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

«Если говорить о доверии, то какое может существовать доверие, учитывая, какой мы видим общую картину? А картина такова, что генерал Скапаротти, который возглавляет войска НАТО в Европе, заявил, что ему нужна еще дополнительная бронетанковая дивизия, истребители пятого поколения, и ещё дополнительное огромное количество кораблей для борьбы с российскими подводными лодками. Когда его спросили, для чего это вам, он сказал, что для сдерживания становящейся всё более воинственной России», — заявил Коновалов.

Командующий войсками НАТО высказывает достаточно странные обвинения в сторону России, вплоть до заявлений о сотрудничестве с Талибан, напомнил эксперт. По его словам, малые страны Европы, «слушая эту риторику, приходят в ужас». «Обвинения всё смехотворнее, как мы их воспринимаем. Но на Западе-то воспринимают не так», — констатировал он.

«Я разговаривал с датскими парламентариями, когда приезжала делегация. Я просто послушал, какое у них восприятие происходящих у нас событий, а тем более на Украине. После этого мы рассказали наше видение той же ситуации на Донбассе, поговорили про левый берег Днепра, правый, историческое противостояние, что Новороссия когда-то была совсем другая территория, подняли все исторические вопросы… у них волосы дыбом встали. Они сказали, что ничего этого не знают о противоречиях, которые там есть», — подчеркнул Коновалов.

«Они сказали, что ничего не знают о противоречиях, которые там (в частности на Украине — прим. ИА REGNUM ) есть. Это нужно говорить, и мы говорим, но (они) нас не слышат. Это электронный железный занавес — теперь электронный», — заключил политолог.

30 марта в Брюсселе началось заседание Совета НАТО — Россия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил о том, что заседание не позволило добиться конкретных результатов, однако подчеркнул, что усмотрел «признаки прогресса в деле укрепления доверия между НАТО и Россией». По его словам, НАТО заинтересовано в диалоге с Россией, и призвал стороны «держать открытыми» линии для военных политических контактов.