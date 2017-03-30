Москва, 30 марта, 2017, 22:50 — ИА Регнум.



Pixabay.com Флаг Германии

Слух по поводу недавних заявлений президента США Дональда Трампа о задолженности Германии перед НАТО свидетельствует о скорой радикальной перестройке самих принципов военных союзов. Об этом 30 марта заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«В середине марта произошло действительно эпохальное событие. Может быть, оно не очень сейчас понимается, но тем не менее оно будет иметь самые далеко идущие последствия для взаимоотношений России с НАТО и с США. Во время визита Ангелы Меркель, по слухам, Трамп предоставил ей некий счёт за задолженность Германии перед НАТО — примерно за 15 лет, — в сумме 374 млрд долларов», — заявил Васильев.

Несмотря на то, что позже эту информацию попытались представить как недостоверную, «эта вещь является абсолютно беспрецедентной, она имеет колоссальные, далеко идущие последствия, которые вообще могут изменить принципы строительства в том числе и военных союзов», уверен эксперт.

«Для нас она очень важна по одной простой причине — чтобы сегодня эти деньги получать, фактор внешней угрозы становится императивным», — подчеркнул он.

В ближайшем обозримом будущем нужно учитывать этот факт в свете нагнетания антироссийской истерии, подчеркнул политолог, и напомнил о выступлении командующего войсками НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти перед американским Конгрессом 23 марта.

«В общем вся риторика, которая была до этого — осенью или летом — она вернулась. При этом она вернулась не в этих заявлениях генерала как таковых, а в общем настроении Комитета Сената по вооруженным силам. Было видно, что эта риторика вернулась, она поддержана, и представитель Пентагона отражал уже точку зрения администрации», — констатировал Васильев.

Учитывая, что это случилось практически спустя неделю после визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель, можно говорить о том, что «вырисовывается долгосрочная стратегия», уверен он.

В то же время упомянутая новизна ситуации создает для России и определенные возможности. «Сегодня выяснилось, что этот зонтик (страны Европы) должны оплачивать сами, а (судя по тому) как ставится вопрос, поскольку Трамп сказал, что Америка превыше всего — то еще неизвестно, будет ли Америка вообще защищать их. Эта пятая статья (Устава НАТО) повисает в воздухе. Сами платите, сами и защищайтесь», — заявил Васильев.

Принципиально новая ситуация в Европе наносит и колоссальный удар по самосознанию немцев. «Вся политика Меркель была направлена на то, чтобы Германия стала полноправной державой, вернуться в ООН, стать членом ядерного клуба… Сегодня Германии сказали — мы 50 лет вас доили, мы будем доить вас и дальше. Страна останется страной с ограниченным суверенитетом», — заключил политолог.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предъявил Германии счет на 374 млрд долл., которые Берлин якобы «задолжал» в рамках участия в НАТО, однако вскоре Белый дом выступил с официальным опровержением.