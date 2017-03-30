Киев, 30 марта, 2017, 22:47 — ИА Регнум.



Zh.wikipedia.org Украинские боевики

29 марта в Донбассе основные боевые действия развернулись на Мариупольском направлении Донетчины. Противоборствующие стороны продолжают вести огонь с применением артиллерии калибров 122 и 152 мм, минометов, танков, БМП и стрелкового вооружения. Как передает ИА REGNUM, об этом 30 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник.

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что 29 марта украинские войска 70 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Минеральное, Докучаевск, Ясное, Сосновское, Ленинское, Октябрь, Коминтерново, Саханка, Спартак, окрестности аэропорта и Петровский район Донецка.

При этом ВСУ «применялись: тяжелая артиллерия (калибра 152 мм и 122 мм), танки, минометы (калибра 120 мм и 82 мм), БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие».

По его словам, в Донбассе готовится ротация батальонов Нацгвардии и подразделений ВСУ. «По информации местных жителей, городские администрации Новомихайловки, Славного, Тарамчука, Сладкого, Степного, Березового и Новотроицкого готовят списки пустых домов для расселения личного состава 18 отдельного полка СпН НГУ «Азов» (часть составляющих его добровольцев высказывают нацистские, антисемитские взгляды), готовящегося сменить по ротации 24 батальон «Айдар» (бойцов этого батальона обвиняют в военных преступлениях в ЛНР, многие члены придерживаются националистических взглядов и носят фашистскую символику). Это связано с тем, что места старого расквартирования подразделений «Айдара» основательно разграблены и разбиты. Таким образом, страх слабеющего Киева перед условно подконтрольными наемниками, заставляет его угождать националистам в ущерб и за счет военнослужащих регулярной армии и населения Украины», — считает Басурин.

В то же время пресс-служба МЧС ДНР проинформировала о ведении работ по разминированию полей в Амвросиевском и Шахтерском районах. Так, в селе Малоорловка Шахтерского района, на территории ООО «Благо», произведена разведка местности на площади 9 га. Обнаружены и обезврежены: 3 артиллерийских снаряда калибра 152 мм, 2 артиллерийских снаряда калибра 23 мм, 12 патронов калибра 5,45 мм. В селе Зеркальное Амвросиевского района, на сельскохозяйственном поле, очищена местность на площади 0,01 га. Извлечено: 15 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел ВОГ-17, 5 выстрелов ВОГ-25.

30 марта спикер НМ ЛНР Марочко заверил, что войска ЛНР готовы с 1 апреля обеспечить режим тишины в Донбассе.

«Народная милиция, как и ранее заявляла, всегда готова обеспечить режим тишины, и мы это подтверждали неоднократно. Народная милиция и на данный момент придерживается Минских договоренностей, и не открывает ответного огня», — сказал Марочко.

По его словам, все предыдущие договоренности о режиме тишины впоследствии нарушались украинской стороной. Марочко отметил, что 29 марта ВСУ увеличили количество обстрелов позиций ЛНР до 22 случаев, выпустив более 600 снарядов, мин и гранат. «Это прогнозируемое увеличение количества обстрелов. Как мы видели ранее, как только у нас происходят встречи в Минске или в каких-то международных организациях, постоянно наблюдается обострение ситуации. Таким образом, украинская сторона пытается о себе напомнить», — считает Марочко.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов: Калиново, Логвиново, Фрунзе, Первомайск, Смелое, Алмазное, Веселенькое, Сокольники, района памятника князю Игорю, Калиновка и Санжаровка. Также обстрелам подвергся пригород Луганска, Стаханов и Ирмино. При обстрелах применялись артиллерийские орудия калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометы, БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего выпущено более 600 снарядов, мин и гранат», — уточнил Марочко.

При этом Марочко заверил, что Народная милиция ЛНР готова выполнить решение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) о проведении разведения сил и средств у Станицы Луганской (под контролем ВСУ) 6 апреля.

«Народная милиция всегда готова отвести силы и средства согласно минским договоренностям, мы это демонстрировали неоднократно, даже не один десяток раз. Нами переданы все документы, переданы через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) представителям (Специальной мониторинговой) миссии ОБСЕ, чтобы те проконтролировали данный вопрос. Ранее ОБСЕ фиксировали, что наши подразделения готовы были отойти, но наши действия должны происходить в зеркальном порядке с украинской стороной. Пока ни одного раза Украина не подтвердила того, что они собираются отвести свои силы и средства от Станицы Луганской», — считает Марочко.

Он также проинформировал, что украинские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают усиливать свои позиции в Донбассе артиллерией и личным составом. «В районе населенного пункта Крымское, на расстоянии 3 км от линии соприкосновения нами выявлено расположение двух батарей самоходных артиллерийских установок из состава 24-й бригады ВСУ. Также нашей разведкой вскрыты пункты временной дислокации подразделений 24-й бригады: первого батальона в районе Калиново-Попасная, второго батальона — в районе Попасной, третьего батальона в районе Камышевахи. Эти подразделения постоянно ведут обстрелы позиций наших подразделений, что фиксируют также Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ», — добавил Марочко.

В свою очередь 30 марта во время пребывания на Мальте президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу Вооруженных сил Украины и Минобороны о прекращении огня в зоне АТО на Донбассе с 1 апреля. «Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны», — отметил Порошенко.

После этого готовность соблюдать режим прекращения огня подтвердил спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО Мотузяник.

«Еще раз хочу отметить, что и Вооруженные силы Украины, и другие силовые ведомства, задействованные в АТО, готовы к выполнению всех решений Минской группы, которые будут приняты. Мы готовы и к отводу, и к одностороннему прекращению огня, которое на сегодняшний день и так выполняется», — заверил Мотузяник.

Он сообщил, что вчера в Донбассе «в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще трое — получили ранения и травмы».

Мотузяник отметил, что наиболее напряженная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении. В частности на участке фронта Павлополь-Широкино ВС ДНР более 10 раз применяли тяжелое вооружение — танки, минометы, артиллерию. Украинские военные ведут интенсивный огонь в ответ. В Марьинском районе ВС ДНР «обстреляли райцентр и прилегающие позиции ВСУ из минометов». «Это произошло вечером, уже после захода солнца. При этом выпустили около 20 мин. В Волновахском районе они неоднократно нарушали режим тишины на передовых позициях ВСУ», — сказал он.

Полковник ВСУ отметил, что на Светлодарской дуге (Донецкое направление) произошло около 10 обстрелов, два из них были минометными. По одному обстрелу произошло в Зайцево и Верхнеторецком. «В районе донецкого аэропорта, в Опытном и Песках противник нарушил режим тишины пять раз. Все эти эпизоды произошли в светлое время суток. Один из обстрелов был минометным, еще один — снайперским. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 30 обстрелов…, в том числе 10 — из тяжелого вооружения», — рассказал Мотузяник.

Он также проинформировал, что на Луганском направлении самая сложная обстановка сохраняется в Попаснянском районе, где под обстрел ЛНР попали несколько украинских опорников. «При этом они применяли 120-мм минометы, пушки калибра 122 и 152 мм, а также танк… Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 15 обстрелов», — подытожил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 1 апреля. При этом стороны признали необходимость ускорения пропуска людей на контрольных пунктах въезда и выезда на линии соприкосновения и увеличении времени их работы. Также по итогам заседания участников Контактной группы спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что стороны договорились о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 6 апреля.