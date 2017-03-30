Москва, 30 марта, 2017, 22:30 — ИА Регнум. США не смогли сломить Россию санкциями — теперь Вашингтон попытается навязать Москве гонку вооружений. Об этом 30 марта заявил председатель российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Pixabay.com Всадник и лошадь

«Это называется политика давления на Россию. Экономически, как обещал Обама, порвать в клочья экономику не удалось. Значит, надо навязать гонку вооружений, чтобы разорить страну», — заявил Орджоникизде.

По мнению дипломата, сдерживание России уже приобрело собственную внутреннюю динамику, в то время как фактор открытости к диалогу уходит.

«Давление по военной линии идёт максимальное. Это (в том числе) и гонка вооружений. На сегодняшний момент США тратят на военные бюджет больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И Трамп говорит, что этого мало. Надо ещё 28−30%», — напомнил он.

Несмотря на то, что Россия предлагала и предлагает компромиссные варианты сотрудничества с НАТО в Европе — этом «наиболее опасном регионе с точки зрения ядерного ракетного потенциала», — США принципиально не намерены идти ни на какие уступки. «Они заинтересованы лишь в диалоге всадника с лошадью», — подчеркнул Орджоникизде.

Несмотря на предложения России о новых соглашениях в Чёрном и Балтийском морях, предложения о совместной российско-американской системе ПРО, вместо этого Вашингтон выносит решения о размещении вооружений на новых территориях — в Румынии, а потом и в Польше будут установлены пусковые установки, аналогичные используемым на кораблях ВМС США, куда загружаются ракеты «Томагавк».

"Нам говорят, что это всё оружие защиты. Но на самом деле в эту шахту можно загрузить что угодно», — отметил Орджоникидзе.

Наконец, в военной доктрине США чётко написано, что США готовы нанести первыми ядерный удар. «У нас в доктрине не написано такого — только, если в случае нападения на нашу страну, а не в случае конфликта вообще, или в случае, когда жизнь нашей страны поставлена под угрозу», — напомнил дипломат.

Напомним, что 30 марта в Брюсселе началось заседание Совета Россия—НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс заинтересован в диалоге с Россией, и подчеркнул, что на фоне высокой напряжённости ещё более важно, чтобы стороны говорили бы друг с другом и держали бы открытыми линии для военных политических контактов.