Хельсинки, 30 марта, 2017, 21:56 — ИА Регнум. В Финляндии растут очереди за бесплатными продуктами питания, которые раздают благотворительные организации, сообщает сегодня, 30 марта, финский национальный вещатель YLE.

Очередь за бесплатной едой. США. 1930-е

Как отмечает СМИ, если раньше так называемые хлебные очереди состояли только из безработных финнов, то теперь за бесплатными продуктами приходят и трудоустроенные граждане, которым не хватает денег на покупку еды.

В финских городах Тампере и Куопио число людей в очередях выросло почти в два раза. В Хельсинки 24 марта в очереди за бесплатной едой стояло около трёх тысяч человек.

Ситуация стала усугубляться после того, как обязанности по выплате прожиточного пособия перешли от муниципалитетов к Организации социального страхования Kela. Последняя не справляется с новыми обязанностями и сильно задерживает выплаты.

Напомним, что высокий уровень безработицы по-прежнему остаётся одной из главных проблем финской экономики. Согласно данным статистики, число безработных в Финляндии в январе 2017 года составило 242 тыс. человек. При этом число долгосрочных безработных, то есть тех, кто остается без работы год и более, достигло 122 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Финляндия потратила 5 млрд евро на выплату пособий по безработице. В 2016 году власти страны начали эксперимент по внедрению системы безусловного базового дохода, который призван заменить большую часть ныне действующих социальных льгот. Из 175 тыс. финнов в возрасте от 25 до 58 лет, получавших пособие по безработице, по жребию были выбраны 2 тыс. человек. В течение двух лет они будут получать ежемесячно 560 евро базового дохода — вместо пособия по безработице, средний размер которого после вычета налогов составляет примерно ту же сумму.