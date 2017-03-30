Работающие финны выстраиваются в очереди за бесплатной едой
Хельсинки, 30 марта, 2017, 21:56 — ИА Регнум. В Финляндии растут очереди за бесплатными продуктами питания, которые раздают благотворительные организации, сообщает сегодня, 30 марта, финский национальный вещатель YLE.
Как отмечает СМИ, если раньше так называемые хлебные очереди состояли только из безработных финнов, то теперь за бесплатными продуктами приходят и трудоустроенные граждане, которым не хватает денег на покупку еды.
В финских городах Тампере и Куопио число людей в очередях выросло почти в два раза. В Хельсинки 24 марта в очереди за бесплатной едой стояло около трёх тысяч человек.
Ситуация стала усугубляться после того, как обязанности по выплате прожиточного пособия перешли от муниципалитетов к Организации социального страхования Kela. Последняя не справляется с новыми обязанностями и сильно задерживает выплаты.
Напомним, что высокий уровень безработицы по-прежнему остаётся одной из главных проблем финской экономики. Согласно данным статистики, число безработных в Финляндии в январе 2017 года составило 242 тыс. человек. При этом число долгосрочных безработных, то есть тех, кто остается без работы год и более, достигло 122 тыс. человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Финляндия потратила 5 млрд евро на выплату пособий по безработице. В 2016 году власти страны начали эксперимент по внедрению системы безусловного базового дохода, который призван заменить большую часть ныне действующих социальных льгот. Из 175 тыс. финнов в возрасте от 25 до 58 лет, получавших пособие по безработице, по жребию были выбраны 2 тыс. человек. В течение двух лет они будут получать ежемесячно 560 евро базового дохода — вместо пособия по безработице, средний размер которого после вычета налогов составляет примерно ту же сумму.