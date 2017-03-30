Москва, 30 марта, 2017, 21:40 — ИА Регнум.



Pixabay.com Мобильня связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена провести антимонопольное расследование в отношении российских операторов связи по ценам на роуминг. Соответствующее заявление сделал перед журналистами сегодня, 30 марта, заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Напомним, ещё в феврале 2017 года Голомолзин говорил, что ФАС ждет до середины марта предложений от операторов связи по отмене национального и внутрисетевого роуминга. Чиновник тогда указывал, что ФАС рассчитывает на отмену национального роуминга в третьем квартале 2017 года, а внутрисетевого — во втором квартале.

Сегодня ФАС провела совещание, на котором обсуждала отмену национального и внутрисетевого роуминга, с операторами.

Голомолзин напомнил, что ранее ФАС обозначила два сценария развития событий. Первый сценарий — это самостоятельные действия операторов мобильной связи по существенному снижению цен на роуминг до приемлемого уровня, а также расширение пакетных приложений и опционального применения тарифов. Но операторы не захотели пойти по этому пути.

«У нас был план Б на этот счет, мы говорили, что в этом случае мы будем уже в пределах своих компетенций давать свои предложения по снижению тарифов на услуги связи в национальном роуминге при полной отмене внутрисетевого роуминга», — сказал Голомолзин.

В итоге ФАС переходит к своему плану Б, что фактически означает начало антимонопольного расследования. «Это означает, что в ближайшее время в адрес операторов связи будут направлена детальная информация относительно той работы, которую они ведут по направлению межоператорского взаимодействия, и какие меры принимают по дальнейшему снижению тарифов в роуминге», — пояснил чиновник.