Исламистские радикалы взяли на себя ответственность за теракты в Дамаске
Дамаск, 30 марта, 2017, 21:35 — ИА Регнум.
Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракты 15 марта в Дамаске, 30 марта сообщает Reuters.
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Информационный источник, подконтрольный боевикам, указал, что Абу Муса аль-Голани и Абу Фирас аль-Шами совершили теракты в Дамаске, в результате которых погибли или получили ранения более 100 человек.
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Напомним, 15 марта в Дамаске погиб по меньшей мере 31 человек. Первая атака произошла в здании суда, которое расположено в центре сирийской столицы, недалеко от Старого города.
Второй взрыв прогремел на территории ресторана в районе Ар-Рабва, позднее ещё два взрыва произошли в районах Аль-Мазза и Рукн ад-Дин.