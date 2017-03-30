Тбилиси, 30 марта, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обещает, что все конфликты и проблемы, которые стоят перед страной, будут решаться ненасильственным путем и исключительно в европейском контексте. Об этом он заявил после встречи с с президентом Литвы Далей Грибаускайте в рамках визита в Вильнюс 30 марта. Заявления президентов распространила пресс-служба главы грузинского государства.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили и Даля Грибаускайте

Георгий Маргвелашвили сообщил, что вместе с ним в Вильнюс прибыли представители различных политических партий (представители парламентской оппозиции) и граждане абхазской и осетинской национальности, в том числе один гражданин — беженец. Они вместе с президентом воспользовались безвизовым режимом с ЕС, вступившим в силу 28 марта.

«Сегодня я перед этой делегацией и перед дружественным нам народом хочу подчеркнуть, что все трудности, с которыми сталкивается Грузия на оккупированных территориях, обязательно будут решены ненасильственным путем и обязательно будут решены в европейском контексте и в европейском формате», — заверил Маргвелашвили. Он пригласил Далю Грибаускайте нанести ответный визит в Грузию.

Президент Литвы, со своей стороны, осудила те процессы, которые происходят на «оккупированных территориях Грузии».

«Мы видим, что происходит на границах Грузии, в Южной Осетии, Абхазии; видим, что это открытая аннексия, которая началась и продолжается, и категорически осуждаем этот процесс. Мы однозначно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы хорошо осознаем все это, так как сами прошли период агрессивных действий России у наших границ, и кто, как не мы может понять те вызовы, перед которыми сегодня стоит Грузия, и кто, как не мы можем выдвинуть эти вопросы на международном уровне», — заявила Даля Грибаускайте.